Hes Kablo Kayserispor 1 - 3 Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını konuk ekip 3-1 kazandı

26 Eylül 2020 Cumartesi - 15:33 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 16:16
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Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Hes Kablo  Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını  konuk  ekip 3-1 kazandı
 
13. dakikada sol kanattan gelişen Erzurumspor atağında Novikovas'ın  yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın sert şutunda kaleci  Lung topu kornere çeldi.
 
30. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Rashad Muhammed'in  sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol kale direğinin  dibinden auta gitti.
 
42. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Ceza sahası  içinde topla buluşan Novikovas'ın topuk pasını iyi takip eden Rashad Muhammed,  kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
 
45 2. dakikada sağ kanattan gelişen Erzurumspor atağında Emrah  Başsan'ın ortasında, geriden koşu yaparak ceza sahasına giren Novikovas, yerden  düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
 
Maçın ilk yarısı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2-0 üstünlüğüyle  sona erdi.
 
61. dakikada Henrique sol çaprazdan topu sürerek kaleye gönderdiği  sert şutta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
 
80. dakikada ceza yayı içeresinde Kaan Kanak'ın yerden kaleye  gönderdiği sert şutta sol direk dibine giden topu Lung çelmeyi başardı.
 
83. dakikada ceza sahasına sol çaprazdan giren Henrique, Murat Uçar'ın  müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi bu pozisyonda penaltıya karar verdi.  Kazanılan penaltıyı kullanan Henrique meşin yuvarlağı ağlarala buluşturdu: 1-2
 
88. dakikada sağ kanattan atağı sürükleyen Kvrzic'in ortasında altıpas  önünde topla buluşan Kanga'nın uygun pozisyonda vuruşunda top kalecide kaldı.
 
90 5. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen atakta  Obertan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sissoko'nun sert  şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
 
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
 
Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serkan Çimen, Ömer Tevfik Özkoç
 
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Lopes, Kolovetsios, Attamah, Yasir Subaşı  (Dk. 76 Ömer Uzun), Campanharo, Hasan Hüseyin Acar, Lennon (Dk. 46 Sapunaru),  Muğdat Çelik (Dk. 68 Kvrzic), İlhan Parlak (Dk. 46 Henrique), Kanga
 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Murat Uçar, Mina, Hasan  Hatipoğlu, Kaan Kanak, Boumal, Emrah Başsan (Dk. 63 Donald), İbrahim Akdağ,  Obertan, Novikovas (Dk. 85 Sissoko), Rashad Muhammed (Dk. 80 Ömer Şişmanoğlu)
 
Goller: Dk. 42 Rashad Muhammed, Dk. 45 2 Novikovas, Dk. 90 5 Sissoko  (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 83 Henrique (penaltıdan) (Hes Kablo  Kayserispor)
 
Sarı kartlar: Dk. 27 Kaan Kanak, Dk. 29 Hasan Hatipoğlu, Dk. 37 Mina  (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)  Dk. 48 Henrique (Hes Kablo Kayserispor)
 
 
 

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Etiketler: Hes Kablo Kayserispor Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig
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