Hes Kablo Kayserispor: 1 - Göztepe: 1

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:03
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Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile  Göztepe 1-1 berabere kaldı.
 
10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın  uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan  Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.
 
14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı  içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda,  meşin yuvarlak auta gitti.
 
26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan  ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda,  meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
 
38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda,  kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.
 
41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil  Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top  auta çıktı.
 
45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı.  Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın  müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.
 
İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
 
48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Topla buluşan ve rakibinden  sıyrılan Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak  filelere gitti: 1-1
 
58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu  İlhan Parlak bekletmeden kale önüne gönderdi. Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst  direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.
 
70. dakikada Kayserispor, ceza yayı çizgisi üzerinden serbest atış  kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere  çeldi.
 
Karşılaşma, 1-1 sona erdi.
 
 
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
 
Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok
 
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 85 Ramazan Civelek),  Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 85 Luckassen),  İlhan Parlak, Muğdat Çelik (Dk. 73 Emre Demir), Pedro Henrique, Avramovski
 
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan,  Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 90 2 Zulj), Esiti (Dk. 90 2 Titi), Diabate (Dk.  87 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar, Ndiaye (Dk. 87 Ideye Brown), Jahovic (Dk. 79  Tripic)
 
Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 48 Jahovic  (Göztepe)
 
Sarı kartlar: Dk. 63 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 69  Diabate (Göztepe)
 

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Etiketler: süper lig Hes Kablo Kayserispor Göztepe
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