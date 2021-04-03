Hes Kablo Kayserispor: 1 - Göztepe: 1

Süper Lig'in 32. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Göztepe 1-1 berabere kaldı.

10. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı dışından Pedro Henrique sert vurdu. Kaleci İrfan Can Eğribayat güçlükle topu kornere çeldi.

14. dakikada Attamah, sağ kanattan taşıdığı meşin yuvarlağı ceza yayı içine gönderdi. Pedro Henrique'nin kaleyi cepheden gören noktadan sert vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

26. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Lennon'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarında iyi yükselen İlhan Parlak 'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

38. dakikada rakiplerinden sıyrılan Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı önledi.

41. dakikada Göztepe atağında sol kanattan topu taşıyan Halil Akbunar'ın yerden ortasında kale önünde meşin yuvarlağa kimse dokunamadı. Top auta çıktı.

45. dakikada Kvrzic rakibini geçerek ön direğe doğru ortasını yaptı. Topu takip eden Pedro Henrique'nin vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere gitti.

İlk yarı, Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Topla buluşan ve rakibinden sıyrılan Jahovic'in ceza yayı çizgisi önünden sert vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1

58. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına atılan topu İlhan Parlak bekletmeden kale önüne gönderdi. Muğdat Çelik'in sert vuruşunda, üst direğe çarpıp oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

70. dakikada Kayserispor, ceza yayı çizgisi üzerinden serbest atış kazandı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat topu kornere çeldi.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Hakemler: Burak Şeker, Ali Saygın Ögel, Serkan Ok

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 85 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok , Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 85 Luckassen), İlhan Parlak, Muğdat Çelik (Dk. 73 Emre Demir), Pedro Henrique, Avramovski

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Gassama, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu (Dk. 90 2 Zulj), Esiti (Dk. 90 2 Titi), Diabate (Dk. 87 Kubilay Sönmez), Halil Akbunar, Ndiaye (Dk. 87 Ideye Brown), Jahovic (Dk. 79 Tripic)

Goller: Dk. 26 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 48 Jahovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 63 Muğdat Çelik (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 69 Diabate (Göztepe)