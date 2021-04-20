Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 2

9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top filelere gitti. 1-1.
50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.
69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.
80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak
, kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 83 Ramazan
Civelek), Kolovetsios, Uğur Demirok
(Dk. 83 Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68 İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar), Pedro Henrique, Avramovski, Alibec (Dk. 54 Maglica)
Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk (Dk. 68 Sio), Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen
(Dk. 46 Mustafa Hüseyin Seyhan), Candeias, Piris da Motta, Polomat (Dk. 46 Ayite), Lima, Stancu (Dk. 83 İlker Karakaş)
Goller: Dk. 39 Pedro Henrique Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok, Dk. 53 Avramovski, Dk. 75 Pedro Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra) (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Übeyt Adıyaman, (Dk. 90 2 Lima) (Gençlerbirliği)