Hes Kablo Kayserispor: 2 - Gençlerbirliği: 2

Süper Lig'in 36. haftasında Hes Kablo Kayserispor sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

20 Nisan 2021 Salı - 17:49 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 18:08
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Hes Kablo  Kayserispor-Gençlerbirliği karşılaşması 2-2 tamamlandı.
 
8. dakikada Alibec'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan  Pedro Henrique kaleciyle karşı karşıya kaldı. Henrique'nin sert şutunu kaleci  Übeyt Adıyaman kornere çeldi.
 
9. dakikada Gençlerbirliği'nin hızlı atağında Candeias topu sağ  kanattan ceza sahası içine kadar taşıdı. Candeias'ın sert vuruşunda meşin  yuvarlak auta çıktı.
 
39. dakikada Kayserispor öne geçti. Avramovski'nin ara pasında ceza  sahası içinde topla buluşan Henrique, kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı  ağlara gönderdi. Pozisyon için önce ofsayt bayrağı kalktı, VAR incelemesinin  ardından hakem Alper Ulusoy gol kararı verdi: 1-0.
 
Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
 
46. dakikada Gençlerbirliği beraberliği yakaladı. Caza sahası dışında  topla buluşan Piris da Motta rakiplerini de çalımlayıp çektiği sert şutta top  filelere gitti. 1-1.
 
50. dakikada Gençlerbirliği üst üste atakları sonucu öne geçen golü  attı. Sol kanattan Halil İbrahim Pehlivan'ın ortasında penaltı noktasında topla  buluşan Stancu, rakibini de çalımlayıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2.
 
69. dakikada Candeias'ın yerden pasında ceza sahasında savunma  arkasına sarkan Sio, topu auta gönderdi.
 
80. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Muhar'ın etkili ara  pasında caza sahası içinde topla buluşun İlhan Parlak, kaleyi cepheden gören  noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere yolladı: 2-2.
 
Karşılaşma 2-2 sona erdi.
 
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 
 
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyurcan, İbrahim Bozbey
 
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic (Dk. 83 Ramazan Civelek),  Kolovetsios, Uğur Demirok (Dk. 83 Paz), Aziz Eraltay, Lennon, Attamah (Dk. 68  İlhan Parlak), Muğdat Çelik (Dk. 54 Muhar), Pedro Henrique, Avramovski, Alibec  (Dk. 54 Maglica)
 
Gençlerbirliği: Übeyt Adıyaman, Rahmetullah Berişberk (Dk. 68 Sio),  Metehan Mert, Diego, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen (Dk. 46 Mustafa Hüseyin  Seyhan), Candeias, Piris da Motta, Polomat (Dk. 46 Ayite), Lima, Stancu (Dk. 83  İlker Karakaş)
 
Goller: Dk. 39 Pedro Henrique Dk. 80 İlhan Parlak (Hes Kablo  Kayserispor), Dk. 46 Piris da Motta, Dk. 50 Stancu (Gençlerbirliği)
 
Sarı kartlar: Dk. 17 Muğdat Çelik, Dk. 27 Uğur Demirok, Dk. 53  Avramovski, Dk. 75 Pedro Henrique, Kolovetsios (Maç bittikten sonra) (Hes  Kablo Kayserispor), Dk. 63 Übeyt Adıyaman, (Dk. 90 2 Lima) (Gençlerbirliği)
 
 

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Etiketler: süper lig Hes Kablo Kayserispor Gençlerbirliği
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