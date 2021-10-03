Hiçbir oyuncu ondan fazla atamadı

Dün Kayserispor maçında attığı golle yine kalitesini gösteren Bakasetas'ın istatistikleri göz kamaştırıyor.

03 Ekim 2021 Pazar - 11:18
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Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kayserispor'u Bakasetas'ın golleriyle 2-1 mağlup etti.
 
Kayseri'de kilidi 30 metreden sert şutuyla Lung'u avlayan Bakasetas açtı. Yunan oyuncu, Kasımpaşa deplasmanında da 3 puanı getiren golü 18 dışından atmıştı. Yıldız futbolcu, dün penaltıdan da bir gol atıp 5'i buldu. 3 de asisti olan Bakasetas, bu sezon takımının 8 golüne direkt katkı yaptı.
 
Tecrübeli futbolcu Trabzon formasıyla ilk kez bir Süper Lig maçında iki gol birden bulurken, Süper Lig'e geldiği 2019-20'den bu yana 28 gole imza attı. Hiçbir oyuncu ondan daha fazla gol atamadı.

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Etiketler: Bakasetas trabzonspor
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