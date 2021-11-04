Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi!

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun olağan seçimli genel kurulunda Hidayet Türkoğlu yeniden başkanlığa seçildi.

AA 04 Kasım 2021 Perşembe - 14:51 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 15:13
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JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda 171 delege oy  kullanırken, tüm oylar geçerli oldu.
 
Mevcut başkan Hidayet Türkoğlu, oyların 108'ini alarak ikinci kez bu  göreve getirildi. Diğer adaylardan Harun Erdenay 42, Erman Kunter ise 21 oyda  kaldı.
 
Başkanlığa tekrar seçilen Hidayet Türkoğlu, yaptığı teşekkür  konuşmasında, "Bu süreçte iyi yaptığımız şeyler gibi yanlışlarımız da oldu.  Sizler bizi tekrar buraya seçtiniz. Önümüzdeki 3 yıl daha iyi çalışacağımıza söz  vermek istiyorum. İnşallah hep beraber Türk basketbolunu daha iyi yerlere  getiririz. Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Beraber dostça basketbolu iyi  yerlere getireceğiz. Oy veren, vermeyen herkes baş tacı. Önümüzdeki hafta  hepinizi elinizi sıkmak için ziyaret edeceğim. Tekrar teşekkürler." ifadelerini  kullandı.
 
 
Türkoğlu'nun yeni döneminde yönetim kurulu asil üye listesinde şu  isimler yer aldı:
 
Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin  Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Mecit Çetinkaya, Mustafa  Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz,  Yılmaz Argüden.
 

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Etiketler: Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu olağa seçimli genel kurul
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