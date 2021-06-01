Hırvatistan-Ermenistan maçı Misli.com'da

01 Haziran 2021 Salı - 10:21
Zlatko Dalic yönetiminde, Luka Modric'in kaptanlığındaki Hırvatistan
, Euro 2020 öncesi ilk hazırlık maçında Velika Gorica'da Ermenistan
'ı konuk edecek. 26 kişilik turnuva kadrosunda Beşiktaş
forması giyen Domagoj Vida yer alırken, emekliliğini açıklayan Ivan Rakitic'i izleyemeyeceğiz. Chelsea ile geçtiğimiz hafta sonu Şampiyonlar Ligi
finalinde boy gösteren Mateo Kovacic kampa katıldı ancak maçta süre alması beklenmiyor. Dalic'in orta alanın merkezinde Modric'le birlikte Marcelo Brozovic'i oynatması şaşırtmaz. Sol bekte zaman zaman Rizespor
forması giyen Dario Melnjak'ı görüyorduk, kadroya seçilmedi; Rangers'ın sol beki Borna Barisic ilk tercih olacak. Yedeği de Lille'in genç oyuncusu Domagoj Bradaric... Vida'nın savunma partneri sürpriz bir şekilde Josko Gvardiol olabilir. Dinamo Zagreb
'teki çıkışını RB Leipzig'e transfer olarak taçlandıran sol stoper, Duje Calete-Car teklediğinde Dejan Lovren ya da Mile Skoric'in performans olarak fersah fersah önünde. Hücum hattında ise çılgın bir sezon geçiren Mislav Orsic, Hoffenheim'le Bundesliga'yı 20 gol 6 asistle bitiren Andrej Kramaric, Milan
'ın şapkadan tavşan çıkartan isimlerinden Ante Rebic oynayacak. Ivan Perisic ve Nikola Vlasic de unutulmasın...
Uzunca bir süre Ermeni antrenörlerle başarı arayan ama elde edemeyen Ermenistan, arzuladığı çıkışı İspanyol teknik adam Joaquin Caparros ile yakaladı. Kulüp bazında en son 2018/19 sezonunu Sevilla
'yla noktalayan Caparros, Ermenistan'ın başında çıktığı ilk maçta Kuzey Makedonya'ya kaybetti ancak sonrasında 6 galibiyet 2 beraberlik alarak hem Uluslar C Ligi 2. Grubu zirvede tamamladı, hem de 2022 Dünya Kupası elemelerine 3'te 3'le fırtına gibi girdi. Sağ kanatta Tigran Barseghyan son maçlarda en dikkat çeken isim. Henrikh Mkhitaryan ise sürpriz bir şekilde kadroda yok. Hatta Mkhitaryan bu durumu; "Neden çağrılmadığım konusunda bana yapılan geri dönüş pek tatmin edici değildi..." diyerek açıklamıştı. Caparros ise; "Bu hazırlık maçlarında eldeki alternatifleri görmek istiyorum, Mkhitaryan bize eylül ayında daha çok lazım olacak..." diyerek karşılık verdi. Stoperde Varazdat Haroyan, orta alanda Artak Grigoryan öne çıkan diğer isimler...
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Son 2 maçını gol yemeden kazanan Hırvatlar, bu 2 galibiyetten önce çıktığı 12 maçta kalesini gole kapatamamıştı!
- Ermenistan'ın son 5 maçını kazandı, bu 5 maçın 4'ü "tek farklı" galibiyetle sona erdi.
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
İddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hırvatistan kazanır" oldu! %44'lük kesim kadro kalitesi daha yüksek olan Hırvatlar'dan Ermenistan karşısında galibiyet bekliyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.