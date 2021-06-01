Hırvatistan-Ermenistan maçı Misli.com'da

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!



- Son 2 maçını gol yemeden kazanan Hırvatlar, bu 2 galibiyetten önce çıktığı 12 maçta kalesini gole kapatamamıştı!

- Ermenistan'ın son 5 maçını kazandı, bu 5 maçın 4'ü "tek farklı" galibiyetle sona erdi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?



İddaa bülteninde yer alan bu hazırlık karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Hırvatistan kazanır" oldu! %44'lük kesim kadro kalitesi daha yüksek olan Hırvatlar'dan Ermenistan karşısında galibiyet bekliyor... %18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.