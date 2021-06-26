Hırvatistan - İngiltere maçı Cüneyt Çakır'ın

Daha önce Portekiz - Macaristan ve Ukrayna - Avusturya maçlarında düdük çalan Cüneyt Çakır şimdi de Hırvatistan - İngiltere karşılaşmasında görev alacak.

26 Haziran 2021 Cumartesi - 11:56
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Cüneyt Çakır, EURO 2020 son 16 turunda 28 Haziran Pazartesi günü oynanacak Hırvatistan - İspanya maçını yönetecek. 
 
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise İsveç'ten Andreas Ekberg olacak.
 
Karşılaşmada Alman hakemler Bastian Dankert VAR, Christian Dingert AVAR1, Christian Gittelmann AVAR2 ve Polonyalı Pawel Gil AVAR3 olarak görev yapacak.
 
ÇAKIR'IN TURNUVADAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇI
 
Cüneyt Çakır, EURO 2020'da daha önce Portekiz - Macaristan ve Ukrayna - Avusturya maçlarını yönetmişti.

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Etiketler: cüneyt çakır Hırvatistan - İngiltere
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