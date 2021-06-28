Hırvatistan - İspanya maçı heyecanı Misli.com'da

D Grubu'nda İngiltere 'nin arkasında attığı gol artısıyla ikinci sırada yer alarak "Son 16" vizesi alan Hırvatistan 'da Dejan Lovren cezalı, Ivan Perisic koronavirüs karantinasında. Lovren'in cezasını Duje Caleta-Car ile rahat rahat dolduracaklar ancak Perisic'in yokluğunda sistem değişikliği gelebilir. Grup maçlarını 4-2-3-1 gibi oynayan Hırvatlar, Luka Modric'i de Marcelo Brozovic ve Mateo Kovacic'in yanına çekip 4-3-1-2'ye dönebilir. Bu durumda Nikola Vlasic serbest rolde olacak, hücumda Ante Rebic ile Bruno Petkovic ikilisi boy gösterecek. Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Domagoj Vida; "Xavi ve Iniesta zamanlarındaki İspanya değiller. Ama bizi yine de cehennem beklemiyor diyemeyiz. Sakin oynamalı, oyun içinde konsantrasyonumuzu bir an bile kaybetmemeliyiz..." dedi.

İsveç ve Polonya beraberlikleri ile turnuvaya başlayan İspanya, Slovakya karşısında 5-0 kazanıp kendi kimliğini bulmuştu. Luis Enrique'nin takımında eksik yok, 51 yaşındaki teknik adamın 5-0 kazanan kadro ve düzeni bozması beklenmiyor. Buna göre Aymeric Laporte'nin yanında Eric Garcia izlememiz lazım ancak İspanya basını Pau Torres'i "olağan şüpheli" olarak gösteriyor. Sergio Busquets'in koronavirüs karantinasından çıkıp orta alanda yerini alması yanındaki Pedri ve Koke'yi oldukça rahatlattı. Pablo Sarabia da ilk kez ilk 11 başladığı maçta 1 gol 2 asistle yıldızlaşmıştı. Gerard Moreno sola yakın, Alvaro Morata da merkezde forma giyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Hırvatistan son 12 maçının sadece 3'ünü kazanabildi. (6 mağlubiyet - 3 beraberlik)

- İspanya son 11 maçını kaybetmedi! (5 galibiyet - 6 beraberlik)

- İki ekip hem EURO 2012'de hem de EURO 2016'da grup aşamasında karşı karşıya geldi; 2012'de İspanyollar 1-0 kazanırken, 2016'da Hırvatlar sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

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