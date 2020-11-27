Hırvatistan - Türkiye maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Hırvatistan ile Türkiye’nin karşılaşacağı Eurobasket D Grubu Eleme mücadelesi ve diğer tüm eleme maçları ‘Canlı İzle’ seçeneği ile birlikte Misli.com web sitesi ve mobil uygulamasından canlı olarak yayınlanacak.

Eleme grubunun ilk 2 maçında beklentilerin gerisinde kalarak parkeden mağlup olarak ayrılan 12 Dev Adam, kalan 4 maçında Orhun Ene önderliğinde gruptan çıkarak turnuvaya katılmaya çalışacak.

Ufuk Sarıca’dan boşalan antrenörlük koltuğuna 2. kez getirilen Orhun Ene, milli takım serüvenine Eurobasket elemeleri ile başlıyor. Basketbol Süper Ligi’nin geride kalan bölümünde Şehmus Hazer, Berkan Durmaz,ve Alperen Şengün performansı yükselen isimleri de kadroya dahil eden tecrübeli çalışıtırıcı, bunun yanı sıra Shane Larkin’i de kadroya aldı.

Kadrosunda Roko Ukic ve Miro Bilan gibi tecrübeli isimleri barındıran Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Basketbol Takımı, bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıktıktan sonra ise 29 Kasım Pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

EuroBasket Elemeleri D Grubu’nun ilk 2 maçında mağlup olan Türkiye, şu anda grubun son sırasında bulunuyor.

Eleme grubunun ilk 2 maçını kazanan Hırvatistan ise şu anda grupta liderliği elinde bulunduruyor.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyeleri, zorlu mücadelede %44 oranında Türkiye A Milli Basketbol Takımı’nın galibiyetini tercih ediyor.

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