HJK Helsinki - Fenerbahçe

MAÇTAN DAKİKALAR
24' Sol kanattan gelen uzun pasta, ceza sahası sol çaprazda topu kontrol eden Riski'nin sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Roope Riski
24' Gollerinden ardından Helsinki, Fenerbahçe yarı sahasında baskı kurmaya çalışıyor.
Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valencia'nın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Enner Valencia
11' Savunmanın basit hatasında Nazım sağ çizgiden son anda topu içeriye çevirdi. Topu kontrol eden Valencia, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia
5' Fenerbahçe karşılaşmaya çok etkili başladı.
2' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazdan Valencia'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.