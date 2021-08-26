HJK Helsinki - Fenerbahçe

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play off turu rövanş maçında HJK Helsinki ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

26 Ağustos 2021 Perşembe - 19:05 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 20:14
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MAÇTAN DAKİKALAR

52' Sağ kanattan Nazım'ın ortasında ön dirğe hareketlenen Valencia topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia

 

46' Helsinki'de Murillo yerini Peltola'ya bıraktı.Luis Carlos Murillo - Matti Peltola
 
41' Helsinki'de Sparv yerini Vaananen'e bıraktı.Tim Sparv - Santeri Väänänen
 
38' Fenerbahçe etkili geldi. Valencia'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Mesut'un soldan arka direğe ortasında savunma topu son anda uzaklaştırdı.

24' Sol kanattan gelen uzun pasta, ceza sahası sol çaprazda topu kontrol eden Riski'nin sert şutunda top ağlarla buluştu.Gol - Roope Riski

24' Gollerinden ardından Helsinki, Fenerbahçe yarı sahasında baskı kurmaya çalışıyor.

Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Valencia'nın ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan yaptığı sert vuruşta top ağlarla buluştu.Gol - Enner Valencia

11' Savunmanın basit hatasında Nazım sağ çizgiden son anda topu içeriye çevirdi. Topu kontrol eden Valencia, rakibinden sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.Gol - Enner Valencia

5' Fenerbahçe karşılaşmaya çok etkili başladı.

2' Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazdan Valencia'nın şutunda top yan ağlarda kaldı.

İLK 11'LER
 
Helsinki: Tannander, Saksela, Moren, O'Shaughnessy, Murillo, Hostikka, Sparv, Jair, Riku Riski, Roope Riski, Valencic.
 
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Gustavo, Szalai, Nazım, Sosa, Zajc, Ferdi, Mesut Özil, Osayi-Samuel, Valencia.

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