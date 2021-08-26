HJK Helsinki - Fenerbahçe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

26 Ağustos 2021 Perşembe - 12:52
Geride bırakılan sezonun ardından Teknik direktörlük koltuğuna yeniden Vitor Pereira’yı getiren Sarı-lacivertliler, Türkiye Süper Ligi’nde oynadığğı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Helsinki karşısında ise genç yeteneği Muhammed Gümüşkaya’nın golüyle ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmıştı. Sezon başından bu yana oynadığı 3 resmi mücadelede de gol yemeyen ve kazanmayı başaran Vitor Pereira ve öğrencilerinin kağıt üzerindeki en büyük talihsizliği şimdiye kadar yaşanan sakatlıklar oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe, Finlandiya
’da oynanacak mücadelenin kadrosuna sakatlıkları sebebiyle Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun
, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci gibi önemli isimleri dahil edemedi. Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosuna Mbwana Samatta da yer almıyor.
Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda karşılaştığı Neftchi Bakü’yü elemeyi başararak son aşamaya kadar gelen Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ise ağırlıklı olarak savunmaya yönelik bir oyun
sergiliyor. Fenerbahçe ile oynadıkları ilk maçta da bunu gösteren Helsinki, son dakikalarda gelen gole engel olamayıp sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı. Kazanmaktan başka çaresi olmayan Finlandiya ekibi, güçlü rakibi karşısında Valencic ve Roope Riski gibi isimlerle gol arayacak.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Vitor Pereira yönetiminde 17 Avrupa
karşılaşmasına çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların 8’ini kazanırken 5 beraberlik ve 4 de mağlubiyet aldı.
- Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 deplasman maçından galibiyet çıkaramadı.
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bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi Play-off karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fenerbahçe kaybetmez" oldu! %26'lık kesim temsilcimizin HJK Helsinki karşısında kaybetmeyeceğini düşünüyor... %2'lik kesim ise "Fenerbahçe kazanır" tercihini kuponlarına eklemiş.