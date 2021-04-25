Hocası açıkladı! Beşiktaş istedi Trabzonspor kaptı... Arda Kızıldağ...

Gençlerbirliği'nin yetenekli stoperi Arda Kızıldağ için Trabzonspor masaya oturdu.

25 Nisan 2021 Pazar - 11:42
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Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü yenerek moral bulan Trabzonspor, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
 
İç transferde uzun süredir görüşülen İranlı stoper Hosseini ile yapılan görüşmelerde sonuç elde edemeyen yönetim, Gençlerbirliği ile bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Arda Kızıldağ'ı kadrosuna katmak istiyor.
 
1.87 boyundaki genç futbolcuyla ile Süper Lig'den Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenirken, yönetimin Berat transferinde kurulan iyi ilişkileri de devreye sokarak ön plana çıkmaya çalışacağı ifade edildi.
 
Başkent ekibinin, oyuncunun satışına sıcak baktığı ama ekonomik olarak beklentisinin de yüksek olduğu ifade edildi.
 
Öte yandan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özcan Bizati, geçtiğimiz günlerde oyuncusuyla ilgili flaş bir açıklamaya imzasını atmıştı.
 
Bizati, "Arda Kızıldağ'ı Beşiktaş çok istiyor. Sezon sonunda da yüksek ihtimalle bu transfer gerçekleşecek" demişti.

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Etiketler: arda kızıldağ gençlerbirliği trabzonspor
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