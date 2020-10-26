Hocasından flaş açıklama! Kalenin önünde...

Dün akşam Nice karşısında gol bulan, fakat oyundan çıktıktan sonra hocası Galtier'e sert tepki gösteren Burak Yılmaz için açıklama geldi.

26 Ekim 2020 Pazartesi - 14:22 | Son Güncelleme : 26 10 2020 - 14:27
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Nice maçında başarılı performansını golle taçlandıran Burak Yılmaz, dün akşam 79. dakikada yerine Xeka'ya bıraktı. Bu karardan hoşnut olmayan tecrübeli golcü yedek kulübesinde olay sözler sarf ederek kameraya yakalanmıştı.
 
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier'den flaş açıklama geldi.
 
'Burak hırsını kaybetmemiş'
 
Tecrübeli teknik direktör Burak Yılmaz'ın gerçek bir golcü olduğunun altını çizerken, "Kalenin önünde çok soğukkanlı bir avcı gibi. Taraftarımız, 35 yaşındaki Burak Yılmaz'ın oyundan çıkarken hoşnutsuz olmasından memnuniyet duymalı. Burak, 35 yaşında ve hala son ana kadar oynamak istiyor, hırsını kaybetmemiş" dedi.
 

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Etiketler: lille burak yılmaz galtier
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