Hocasının Burak yorumu Fransa'yı salladı

Lille teknik direktörü Galtier, yıldız golcü Burak Yılmaz için tam bir avcı dedi.

01 Aralık 2020 Salı - 10:56 | Son Güncelleme : 01 12 2020 - 11:00
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Burak Yılmaz, 35 yaşında Fransa'yı deyim yerindeyse fethetti.
 
Ligde attığı 6 golle gol krallığı sıralamasında 6. sırada bulunan Burak Yılmaz, Lille'in çıktığı 15 maçın 14'ünde forma giydi. 6 golünü 3 asistle süsleyen Burak Yılmaz, Lille'in ligde bulduğu gollerin yüzde 41'inin altına imzasını attı.
 
27 MİLYONLUK GOLCÜYÜ KATLADI
 
Lille'e bedelsiz olarak transfer olan ve 2 yıllık imza atan Burak Yılmaz, kulübünün 27 milyon euro bonservisle transfer ettiği Jonathan David'i ise performansıyla katladı.
 
Kanadalı forvet, 16 maçta sadece 1 gol atıp 3 asist yaptı.
 
GALTIER: "TAM BİR SOĞUKKANLI AVCI!"
 
Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier ise Burak Yılmaz'ın performansını, "Burak Yılmaz gerçek bir golcü! Kalenin önünde soğukkanlı bir avcı gibi! 35 yaşında ama hala son ana kadar sahanın içinde mücadele etmek istiyor. Bunca yıla rağmen hırsını bir parça olsun kaybetmemiş." sözleriyle övdü.
 

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Etiketler: burak yılmaz galtier
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