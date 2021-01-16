Hocasız Göztepe Konyaspor'u deplasmanda devirdi!

Göztepe, deplasmanda Konyaspor'u 3-2 yendi.

16 Ocak 2021 Cumartesi - 15:51
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Süper Lig'de 19. hafta mücadelesinde İsmail Kartal'ın takımı Konyaspor ile Göztepe kozlarını paylaştı.
 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 3-2'lik skorla kazandı. Göztepe'nin gollerini 17. dakikada Marko Mihojevic ile 30 ve 58. dakikalarda yeni transfer Peter Zulj kaydetti. Anderlecht'ten alınan 27 yaşındaki Avusturyalı Zulj, ilk maçında iki gol birden atma başarısı gösterdi
 
Göztepe'nin golleri 54. dakikada Sokol Cikalleshi ile 62'de Amir Hadziahmetovic'ten geldi.
 
Alınan bu sonucun ardından Konyaspor 22 puanda kalırken Göztepe 22 puana yükseldi ve 6 haftalık kazanamama serisini sonlandırdı
 
Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Göztepe sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
 

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Etiketler: konyaspor göztepe
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