Hollanda 0 - 2 Çekya

27 Haziran 2021 Pazar - 22:00
EURO 2020 son 16 turunda Hollanda
ile Çekya karşı karşıya geldi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Çekya, adını çeyrek finale yazdırdı.
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Holes ve 80. dakikada Schick kaydetti. Yıldız forvet Schick, son 4 maçta kaydettiği 4 golle Çekya'ya çeyrek final biletini kazandırdı.
Hollanda'da Matthijs de Ligt, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Çekya'nın çeyrek finaldeki rakibi Danimarka
oldu.