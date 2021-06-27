Hollanda 0 - 2 Çekya

Hollanda ile Çekya, EURO 2020 son 16 turunda karşı karşıya geldi. İkinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrılan Çekya adını çeyrek finale yazdırdı.

27 Haziran 2021 Pazar - 22:00
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EURO 2020 son 16 turunda Hollanda ile Çekya karşı karşıya geldi.
 
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanan maçta rakibini 2-0 mağlup eden Çekya, adını çeyrek finale yazdırdı.
 
Çekya'ya galibiyeti getiren golleri 68. dakikada Holes ve 80. dakikada Schick kaydetti. Yıldız forvet Schick, son 4 maçta kaydettiği 4 golle Çekya'ya çeyrek final biletini kazandırdı.
 
Hollanda'da Matthijs de Ligt, 55. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
 
Çekya'nın çeyrek finaldeki rakibi Danimarka oldu.

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