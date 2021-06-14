Hollanda 3-2 Ukrayna

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) C Grubu ilk maçında 2-0 geriye düşen Ukrayna, 4 dakikada bulduğu 2 golle skoru 2-2 yapsa da son anlarda sahneye çıkan Dumfries, Hollanda'ya galibiyeti getirdi: 3-2.

14 Haziran 2021 Pazartesi - 0:24 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 0:25
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EURO 2020 C Grubu ilk maçında Hollanda, nefes kesen müsabakada Ukrayna'yı 3-2 mağlup etti.
 
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 52'de Wijnaldum açtı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.
 
Bu golün şokunu atlatamayan Ukrayna, bu kez 59'da Weghorst'un attığı golle Portakallar karşısında 2-0 geriye düştü.
 
Dakikalar 75'i gösterdiğinde bu kez golü atan taraf Yarmolenko'nun müthiş füzesiyle Ukrayna oldu ve skoru 2-1'e geldi.
 
Bu golün hemen 4 dakika sonrasında Yaremchuk sahneye çıkarken Ukrayna, skoru 2-2 yaptı.
 
Maç eşitlikle mi bitecek derken Hollanda adına sahneye çıkan Dumfries, topu ağlarla buluşturdu ve takımına 3 puanı getirdi.
 
LİDER AVUSTURYA, İKİNCİ HOLLANDA
 
Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.
 
Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.

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