Hollanda 3-2 Ukrayna

EURO 2020 C Grubu ilk maçında Hollanda , nefes kesen müsabakada Ukrayna 'yı 3-2 mağlup etti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 52'de Wijnaldum açtı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.

Bu golün şokunu atlatamayan Ukrayna, bu kez 59'da Weghorst'un attığı golle Portakallar karşısında 2-0 geriye düştü.

Dakikalar 75'i gösterdiğinde bu kez golü atan taraf Yarmolenko'nun müthiş füzesiyle Ukrayna oldu ve skoru 2-1'e geldi.

Bu golün hemen 4 dakika sonrasında Yaremchuk sahneye çıkarken Ukrayna, skoru 2-2 yaptı.

Maç eşitlikle mi bitecek derken Hollanda adına sahneye çıkan Dumfries, topu ağlarla buluşturdu ve takımına 3 puanı getirdi.

LİDER AVUSTURYA, İKİNCİ HOLLANDA

Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.