Hollanda 3-2 Ukrayna

14 Haziran 2021 Pazartesi - 0:24
| Son Güncelleme : 14 06 2021 - 0:25
EURO 2020 C Grubu ilk maçında Hollanda
, nefes kesen müsabakada Ukrayna
'yı 3-2 mağlup etti.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da oynanan karşılaşmada gol perdesini 52'de Wijnaldum açtı ve Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi.
Bu golün şokunu atlatamayan Ukrayna, bu kez 59'da Weghorst'un attığı golle Portakallar karşısında 2-0 geriye düştü.
Dakikalar 75'i gösterdiğinde bu kez golü atan taraf Yarmolenko'nun müthiş füzesiyle Ukrayna oldu ve skoru 2-1'e geldi.
Bu golün hemen 4 dakika sonrasında Yaremchuk sahneye çıkarken Ukrayna, skoru 2-2 yaptı.
Maç eşitlikle mi bitecek derken Hollanda adına sahneye çıkan Dumfries, topu ağlarla buluşturdu ve takımına 3 puanı getirdi.
LİDER AVUSTURYA, İKİNCİ HOLLANDA
Avusturya, tarihindeki ilk Avrupa
Futbol Şampiyonası karşılaşmasına çıkan Kuzey Makedonya'yı 3-1 yendi.
Bu sonuçlarla Avusturya, averajla Hollanda'nın önünde ilk sırada yer aldı.