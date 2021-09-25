Hollanda'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi!

Vitor Pereira'nın gelişiyle kalitesini sahaya yansıtan Ferdi Kadıoğlu için Hollanda atağa geçti.

25 Eylül 2021 Cumartesi - 9:23 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 9:28
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A Milli Futbol Takımımız tarafından da istenen genç yıldız için Hollanda’nın hocası Louis Van Gaal’ın yakından ilgilendiği belirlendi. Van Gaal’ın, Ferdi’nin formasını giydiği Hollanda U21 Milli Takımı Teknik Direktörü Erwin van de Looi ile bir görüşme gerçekleştirerek 21 yaşındaki futbolcunun durumu hakkında detaylı bilgi aldığı öğrenildi.
 
Ferdi Kadıoğlu’nun bu sezon kulübünde oynadığı maçların da, Portakallar’ın izleme ve analiz ekibi tarafından çok daha yakından mercek altına alınmaya başladığı belirlendi. (Skorer)

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Etiketler: ferdi kadıoğlu hollanda fenerbahçe
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