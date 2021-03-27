Hollanda - Letonya maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

27 Mart 2021 Cumartesi - 11:40
A Milli Takımımız'a 4-2 kaybederek kendi adına Dünya Kupası elemelerine kötü bir başlangıç yapan Hollanda
'da, kenardan gelip iyi bir maç çıkartan Davy Klaassen ve Denzel Dumfries bu sefer ilk 11'de olacak. Jasper Cillessen'in sakatlığı sonrası bir anda kendini kalede bulan ve hatalı goller yiyen Tim Krul yerine de Maarten Stekelenburg'u kalede görebiliriz. TD Frank de Boer'in kazansa bile tatmin edici futbol oynatamaması, Wout Weghorst gibi bir golcüyü dışarda bırakması çok tartışılırken bir de üzerine Türkiye'ye 4-2 kaybedilince, Letonya
karşısında 'net' bir galibiyet gelmemesi durumunda homurdanmaların artacağını öngörebiliriz... Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçların aksine Johan Cruijff ArenA'da yaklaşık 5 bin taraftar 'test' amacıyla tribündeki yerlerini alacak.
Euro 2020 elemelerini sadece 1 galibiyetle (10 maç) noktalayan ve sonrasındaki Uluslar Ligi'nde varlık gösteremeyen Letonya, 2022 Dünya Kupası yolundaki ilk maçında Karadağ
karşısında da kazanamadı. Tek golü atan '10 numara' Janis Ikaunieks ve forvetteki ağabeyi '9 numara' Davis Ikaunieks, takımda elle tutulur isimlerden... Sion'da forma giyen 1.98'lik Roberts Uldrikis ile sol tarafı emanet ettikleri Andrejs Ciganiks'i de unutmamak lazım. Savunmadan Elvis Stuglis ve orta alandan Martins Kigurs sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Stoper bölgesinde "Oss & Cernomordijs" ikilisini izleyeceğiz.
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Hollanda'nın son 5 maçında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 17 gol)
- Letonya deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. (2 galibiyet - 3 beraberlik)
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Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "H1" oldu! %20'lik kesim Hollanda'nın Letonya engelini farklı bir skorla geçeceğini düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.