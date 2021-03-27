Hollanda - Letonya maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Hollanda, A Milli Takımımız'a 4-2 kaybettiği maçın izlerini Letonya karşısında silmeye çalışırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri keyfi Misli.com'da bir başka!

27 Mart 2021 Cumartesi - 11:40
İLGİLİ HABERLER
Günün En Çok Oynanan Maçları Norveç - Türkiye maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları İspanya - Yunanistan maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da Misli.com 3. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (25 Mart)

A Milli Takımımız'a 4-2 kaybederek kendi adına Dünya Kupası elemelerine kötü bir başlangıç yapan Hollanda'da, kenardan gelip iyi bir maç çıkartan Davy Klaassen ve Denzel Dumfries bu sefer ilk 11'de olacak. Jasper Cillessen'in sakatlığı sonrası bir anda kendini kalede bulan ve hatalı goller yiyen Tim Krul yerine de Maarten Stekelenburg'u kalede görebiliriz. TD Frank de Boer'in kazansa bile tatmin edici futbol oynatamaması, Wout Weghorst gibi bir golcüyü dışarda bırakması çok tartışılırken bir de üzerine Türkiye'ye 4-2 kaybedilince, Letonya karşısında 'net' bir galibiyet gelmemesi durumunda homurdanmaların artacağını öngörebiliriz... Koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçların aksine Johan Cruijff ArenA'da yaklaşık 5 bin taraftar 'test' amacıyla tribündeki yerlerini alacak.
 
Euro 2020 elemelerini sadece 1 galibiyetle (10 maç) noktalayan ve sonrasındaki Uluslar Ligi'nde varlık gösteremeyen Letonya, 2022 Dünya Kupası yolundaki ilk maçında Karadağ karşısında da kazanamadı. Tek golü atan '10 numara' Janis Ikaunieks ve forvetteki ağabeyi '9 numara' Davis Ikaunieks, takımda elle tutulur isimlerden... Sion'da forma giyen 1.98'lik Roberts Uldrikis ile sol tarafı emanet ettikleri Andrejs Ciganiks'i de unutmamak lazım. Savunmadan Elvis Stuglis ve orta alandan Martins Kigurs sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Stoper bölgesinde "Oss & Cernomordijs" ikilisini izleyeceğiz.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
 
- Hollanda'nın son 5 maçında "karşılıklı gol" izledik. (5 maç - 17 gol)
 
- Letonya deplasmanda oynadığı son 5 maçı kaybetmedi. (2 galibiyet - 3 beraberlik)
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
 
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu 2022 FIFA Dünya Kupası - Avrupa Elemeleri karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "H1" oldu! %20'lik kesim Hollanda'nın Letonya engelini farklı bir skorla geçeceğini düşünüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: misli
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
The Guardian en güçlü milli takımları yazdı! İngilizlerin Türk Milli Takımı'ndan ödü kopuyor The Guardian en güçlü milli takımları yazdı! İngilizlerin Türk Milli Takımı'ndan ödü kopuyor
Liverpool Uğurcan Çakır için Norveç'e geliyor!Liverpool Uğurcan Çakır için Norveç'e geliyor! Trabzonspor'dan Galatasaray'a Salih Uçan çalımı!Trabzonspor'dan Galatasaray'a Salih Uçan çalımı! UEFA izin vermiyor! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremiUEFA izin vermiyor! Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu depremi
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.