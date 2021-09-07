Hollanda-Türkiye maçında ilk 11’ler belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım, Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk 11’leri belli oldu.

07 Eylül 2021 Salı - 20:42
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Türkiye Hollanda maçı bu akşam Amsterdam Arena'da oynanacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. UEFA’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato’nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak  
 
İLK 11'LER 
 
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay. 
 
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak 

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Etiketler: türkiye hollanda dünya kupası
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