Hollanda-Türkiye maçında ilk 11’ler belli oldu

07 Eylül 2021 Salı - 20:42
Türkiye Hollanda
maçı bu akşam Amsterdam Arena'da oynanacak. Mücadele TRT
1'den naklen yayınlanacak. UEFA
’nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato’nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Maurizio Mariani, video
yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak
İLK 11'LER
Hollanda:
Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van
Dijk, Blind, De Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Depay.
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Hakan, Cengiz, Kenan, Burak