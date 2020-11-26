Hollanda'yı elinin ersiyle ittiler! Biri Azerbaycan'ı seçti diğer Türkiye'yi

26 Kasım 2020 Perşembe - 19:37
| Son Güncelleme : 26 11 2020 - 20:25
Groningen alt yapısından yetiştikten sonra kardeşi Orkun Kökçü gibi Hollanda
futbolunda ses getiren Ozan Kökçü’nün Azerbaycan
Milli Takımı’nı tercih etmesi büyük dikkat çekti.
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
Genelde futbol eğitimini yurtdışında aldıktan sonra o ülkelerin milli takımlarını tercih eden oyuncuların tam aksine, milliyetçi kimliğini ön plana çıkaran Ozan'ın Azerbaycan forması giymesi alkış toparken, adı sık sık Sevilla
ve Arsenal
’le anılan Orkun’un ise Hollanda’dan birçok kez teklif almasına rağmen Türkiye’yi istemesi ise gönülleri fethetti.
UMUT VAADEDİYOR
Groningen’den Feyenoord’a transfer olduktan sonra bir dönem Bursaspor
ve Giresunspor
’da kariyerini sürdüren Ozan Kökçü, Ermenistan
ile savaş halinde olan Azerbaycan’nın Sabah
kulübünde top koştururken, yetenekli orta sahanın yaşanan olumsuz süreçte ülkeden ayrılmayıp futboluna devam etmesi ise parmak ısırttı. Ligde 8 maçta sahaya çıkan Ozan'ın çift ayağını kullanmasının yanı sıra daha yaşının genç olması scout ekiplerini harekete geçirirken, umut vaad eden ismin Süper Lig ekipleri tarafından takip edilmesi transferde her an sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.