Hollanda'yı elinin ersiyle ittiler! Biri Azerbaycan'ı seçti diğer Türkiye'yi

Alt yapı eğitimlerini Groningen'de almalarına rağmen, Hollanda Milli Takımı'nı seçmeyen Kökçü kardeşler, Azerbaycan ve Türkiye Milli Takımları'nda boy gösteriyorlar.

26 Kasım 2020 Perşembe - 19:37 | Son Güncelleme : 26 11 2020 - 20:25
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Groningen alt yapısından yetiştikten sonra kardeşi Orkun Kökçü gibi Hollanda futbolunda ses getiren Ozan Kökçü’nün Azerbaycan Milli Takımı’nı tercih etmesi büyük dikkat çekti.
 
GÖNÜLLERİ FETHETTİ
 
Genelde futbol eğitimini yurtdışında aldıktan sonra o ülkelerin milli takımlarını tercih eden oyuncuların tam aksine, milliyetçi kimliğini ön plana çıkaran Ozan'ın Azerbaycan forması giymesi alkış toparken, adı sık sık Sevilla ve Arsenal’le anılan Orkun’un ise Hollanda’dan birçok kez teklif almasına rağmen Türkiye’yi istemesi ise gönülleri fethetti.
 
UMUT VAADEDİYOR
 
Groningen’den Feyenoord’a transfer olduktan sonra bir dönem Bursaspor ve Giresunspor’da kariyerini sürdüren Ozan Kökçü, Ermenistan ile savaş halinde olan Azerbaycan’nın Sabah kulübünde top koştururken, yetenekli orta sahanın yaşanan olumsuz süreçte ülkeden ayrılmayıp futboluna devam etmesi ise parmak ısırttı. Ligde 8 maçta sahaya çıkan Ozan'ın çift ayağını kullanmasının yanı sıra daha yaşının genç olması scout ekiplerini harekete geçirirken, umut vaad eden ismin Süper Lig ekipleri tarafından takip edilmesi transferde her an sürpriz gelişmelerin yaşanabileceği ihtimalini güçlendiriyor.
 

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Etiketler: ozan kökçü orkun kökçü
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