Hosseini'ye 3 yıllık kontrat

Trabzonspor, tecrübeli defans oyuncusu Hosseini için 3 yıllık teklifte bulundu.

19 Mart 2021 Cuma - 9:08
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Teknik direktör Abdullah Avcı’nın kalması yönünde rapor verdiği Majid Hosseini için Trabzonspor Yönetimi yoğun uğraş veriyor. Yıllık ücreti 500 bin Euro olan İranlı stopere, 3 yıllık yeni kontrat üzerinden 750 bin Euro garanti ücret teklif edildi. Aynı zamanda 100 bin Euro da bonus eklendi. Yani toplamda 24 yaşındaki savunmacıya senelik 850 bin Euro önerildi.
 
Hosseini’nin menajeri Alireza Peykan ise yaptığı son açıklamada, “AEK ve Olympiakos ile görüşüyoruz. Ayrıca Türkiye’den de isteyenler var” deyip fiyat artırmaya çalışırken, AEK’nın maksimum çıkabileceği rakamın 500-600 bin Euro seviyelerinde olduğu ortaya çıktı. Hosseini’nin Trabzon’da kalmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

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Etiketler: hosseini trabzonspor
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