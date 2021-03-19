Hosseini'ye 3 yıllık kontrat

Hosseini’nin menajeri Alireza Peykan ise yaptığı son açıklamada, “AEK ve Olympiakos ile görüşüyoruz. Ayrıca Türkiye’den de isteyenler var” deyip fiyat artırmaya çalışırken, AEK’nın maksimum çıkabileceği rakamın 500-600 bin Euro seviyelerinde olduğu ortaya çıktı. Hosseini’nin Trabzon’da kalmaya sıcak baktığı ve taraflar arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.