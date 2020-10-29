Houston Rockets'ın yeni koçu, Stephen Silas oldu!

Houston Rockets'ın, takımın bir sonraki başantrenörü olması için Dallas Mavericks asistan koçu Stephen Silas ile bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

29 Ekim 2020 Perşembe - 12:13
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Houston Rockets'ın, takımın bir sonraki başantrenörü olması için Dallas Mavericks asistan koçu Stephen Silas ile bir anlaşma imzaladığı bildirildi.
 
İlk kez tam zamanlı bir NBA başantrenörlüğü yapacak olan Silas, geçtiğimiz ay görevinden ayrılan eski koç Mike D'Antoni'nin yerini almaya hazırlanacak.
 
ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Silas'ın hücum yaratıcılığı ve ligdeki güçlü geçmişi, Rockets için önemli ikna noktaları oldu.
 
Eski oyuncu ve başantrenör Paul Silas'ın oğlu olan 46 yaşındaki koç, bu sayede, NBA tarihinde baş antrenörlük pozisyonlarında bulunmuş olan son baba-oğul ikilisinin bir parçası olmayı da başardı (beşinci ikili).
 
2018-19 sezonu öncesinde Mavericks'e katılmadan önce, Silas'ın yirmi yıla yayılmış olan özgeçmişinde Charlotte Hornets, Golden State Warriors ve Cleveland Cavaliers asistanlıkları bulunuyordu.
 
Silas, takım tarihindeki 15. başantrenör olmaya hazırlanıyor.
 
Bu gelişme ile, ligde tek başantrenör pozisyonu boşta olan takım, Oklahoma City Thunder oldu.
 

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Etiketler: Houston Rockets Stephen Silas
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