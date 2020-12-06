Hücumdaki liderini belirledi! 'Artık sensin'

Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş'ı hücum hattının lideri olarak belirdi.

06 Aralık 2020 Pazar - 10:58
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Denizlispor deplasmanında, Beşiktaş yenilgisinin yaralarını sarmak istiyor ve işi sıkı tutuyor. 45 yaşındaki hoca, bu zorlu maçta en çok Mert Hakan Yandaş'a güveniyor.
 
Oyuncusuyla özel bir görüşme yapan Bulut, "Hücumdaki liderim sensin" derken, Gençlerbirliği maçındaki gibi bir performans beklediğinin altını çizdi. Gustavo'nun yokluğunda takım savunmasına yardım etmesi konusunda da talepte bulundu.
 
İLK 11 MAÇINDA GOLÜNÜ ATMIŞTI
 
Fenerbahçe'ye yılın transferi olarak gelen Mert Hakan, yaşadığı sakatlık dolayısıyla bu sezon sadece bir maçta ilk 11'de görev yapabildi o da G.Birliği deplasmanı oldu. 26 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda forma giydiği karşılaşma, sarılacivertlilerin en iyi istatistiklere ulaştığı mücadeleydi. Yandaş da o maçta ilk golünü atmıştı.
 

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Etiketler: mert hakan yandaş erol bulut
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