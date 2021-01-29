Hulk gelmek için can atıyor! Bir açıklama daha

Beşiktaş ile dirsek teması halinde olan Hulk için açıklama geldi.

29 Ocak 2021 Cuma - 8:15
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Beşiktaş'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Hulk hakkında avukatlık şirketi flaş açıklama yaptı.
 
Ortaçizgi'de yer alan habere göre; avukatlık şirketinden yapılan açıklamada "Teklifler değerlendiriliyor. Hafta sonuna kadar Hulk'un geleceği hakkında karar vereceğiz" ifadeleri kullanıldı. 
 
‘Türkiye’yi çok seviyor’
 
Hulk’un temsilcisi Nuno Ferreira, önceki gün Fanatik'e yaptığı açıklamada “Hulk, Türkiye’yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu” demişti.

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Etiketler: hulk beşiktaş
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