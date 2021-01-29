Hulk gelmek için can atıyor! Bir açıklama daha

Beşiktaş'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Hulk hakkında avukatlık şirketi flaş açıklama yaptı.

Ortaçizgi'de yer alan habere göre; avukatlık şirketinden yapılan açıklamada "Teklifler değerlendiriliyor. Hafta sonuna kadar Hulk'un geleceği hakkında karar vereceğiz" ifadeleri kullanıldı.

‘Türkiye’yi çok seviyor’