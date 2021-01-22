Hulk transferinde son dakika! 500 bin euro...

Mesut Özil’in Türkiye’ye gelmesinin ardından Beşiktaş da bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ dün Karagümrük maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu:

“Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk’la bir temasımız oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz.” Kocadağ ayrıca Douglas, Lens ve Mirin’e de teklifler olduğunu belirtirken “Gerek ülke içi gerek ülke dışı. Bizim de maliyetlerden kurutulma durumumuz olursa değerlendireceğiz” diye konuştu

2016 yazında 55.8 milyon Euro’ya transfer olduğu Şanghay SIPG ile aralık başında yollarını ayıran 34 yaşındaki futbolcu Çin kariyerinde 145 resmi maçta 76 gol atarken, 54 asist yaptı.

Hulk ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklarlar sürerken Brezilyalı futbolcunun 1.5 yıllık sözleşme ve toplam 4.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Siyah beyazlılar ise yarısı garanti yarısı maç başı olmak üzere performansa dayalı bir anlaşmayla 6 ay için 1.5 milyon Euro’yu kabul etti.