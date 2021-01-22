Hulk transferinde son dakika! 500 bin euro...

Beşiktaş'tan 4,5 milyon euro isteyen Hulk için Beşiktaş indirim bekliyor.

22 Ocak 2021 Cuma - 9:22
İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'tan ayrılık! Ümraniyespor'a gidiyor Fatih Karagümrük 1 - Beşiktaş 4 Beşiktaş'a müjde! 'Lens'le ilgileniyoruz' Beşiktaş'tan istediği para ortaya çıktı Beşiktaş'a Josef de Souza şoku! Davalık oldular

Mesut Özil’in Türkiye’ye gelmesinin ardından Beşiktaş da bir dünya yıldızını kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ dün Karagümrük maçının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken taraftarları heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu:
 
“Hulk iyi bir oyuncu. Tartışmaya kapalı o konu. Bütçemize uygun olursa değerlendirmeyi düşünürüz. Önemli olan bütçemize uygun olması gerekiyor. Hocamızla da istişare ederek gidiyoruz. Hulk’la bir temasımız oldu. Konu olgunlaşınca bilgisini veririz.” Kocadağ ayrıca Douglas, Lens ve Mirin’e de teklifler olduğunu belirtirken “Gerek ülke içi gerek ülke dışı. Bizim de maliyetlerden kurutulma durumumuz olursa değerlendireceğiz” diye konuştu
 
2016 yazında 55.8 milyon Euro’ya transfer olduğu Şanghay SIPG ile aralık başında yollarını ayıran 34 yaşındaki futbolcu Çin kariyerinde 145 resmi maçta 76 gol atarken, 54 asist yaptı.
 
Hulk ile Beşiktaş arasındaki pazarlıklarlar sürerken Brezilyalı futbolcunun 1.5 yıllık sözleşme ve toplam 4.5 milyon Euro talep ettiği öğrenildi. Siyah beyazlılar ise yarısı garanti yarısı maç başı olmak üzere performansa dayalı bir anlaşmayla 6 ay için 1.5 milyon Euro’yu kabul etti.
 
Hulk 2021-22 sezonu için ise 3 milyon Euro talep ederken Kartal’ın önerisi ise yarısı garanti yarısı maç başı olmak üzere 2.5 milyon Euro. Tarafların orta yolu bulması durumunda transferin sonlanması bekleniyor.

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: hulk beşiktaş
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Galatasaray transferde bombayı patlattı! Simeone Zaza Cimbom'da Galatasaray transferde bombayı patlattı! Simeone Zaza Cimbom'da
Galatasaray'da flaş İrfan Can Kahveci gelişmesi! Transferi bitti özel video hazırlanıyorGalatasaray'da flaş İrfan Can Kahveci gelişmesi! Transferi bitti özel video hazırlanıyor Sivasspor - Fenerbahçe maçından sonra dikkat çeken Mesut Özil ifadesi 'Oynayamaz'Sivasspor - Fenerbahçe maçından sonra dikkat çeken Mesut Özil ifadesi 'Oynayamaz' Sivasspor - Fenerbahçe maçından sonra olay Tümer Metin yorumu! 'Biz burada neler çekiyoruz biliyor musun?'Sivasspor - Fenerbahçe maçından sonra olay Tümer Metin yorumu! 'Biz burada neler çekiyoruz biliyor musun?'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.