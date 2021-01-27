Hulk'un menajerinden bomba gibi açıklama

27 Ocak 2021 Çarşamba - 8:28
Brezilyalı yıldız Hulk'un temsilcisi Nuno Ferreira'dan son dakika transfer açıklaması geldi. Fanatik
'e konuşan Ferreira, Beşiktaş
'ın gündemindeki futbolcu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın günlerdir yolunu gözlediği Hulk için Türkiye'den kulüplerle görüştüğünü itiraf eden Ferreira, "Hulk, Türkiye'yi çok seviyor. Ligdeki rekabeti, taraftarın futbola olan tutkusunu çok seviyor. Orada oynama fırsatı oldu ve atmosfere aşık oldu. Önümüzdeki belki birkaç saat, belki de birkaç günde oyuncumla birlikte bir karar vereceğim" dedi.