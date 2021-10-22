Hyundai Golf Cup tüm heyecanıyla başlıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de düzenlenen golf etkinliklerine sponsor olarak desteklerini sürdüren Hyundai, şimdi de 22-24 Ekim tarihlerinde İstanbul Kemer Country Golf Kulübü’nde sporseverlerle bir araya gelmenin heyecanını yaşıyor.

22 Ekim 2021 Cuma - 8:27
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İlk olarak 22 Ekim Cuma günü Junior kategorisi ile başlayacak olan Hyundai Golf Cup, Cumartesi ve pazar günleri de yetişkinler arasındaki rekabete sahne olacak. Toplam 14 kategoriden oluşan turnuvaya 200’den fazla sporcu katılırken, ödül töreni ise 24 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. 
 
Oldukça heyecanlı ve keyifli geçmesi beklenen Hyundai Golf Cup, aynı zamanda sanat ve iş dünyasından ünlü isimleri de bir araya getirecek. Kupa töreninde Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ve diğer üst düzey yöneticiler katılarak, ödül törenindeki heyecana ortak olacak.
 
Ayrıca Hyundai Assan, turnuva boyunca yeni SUV modelleriyle bir test sürüşü etkinliği de düzenliyor. Geçtiğimiz günlerde satışa sunulan KONA Elektrik, TUCSON ve Yeni SANTA FE, Kemer Country Club ziyaretçileri tarafından test edilebilecek.
 
Hyundai Assan, geleneksel olarak her yıl düzenlenen turnuvalara sponsor olarak sporun çeşitli dallarındaki sürdürülebilirliğini desteklerken aynı zamanda 7’den 70’e herkesin daha fazla sosyalleşmesi adına gerekli girişimlerde bulunmaya devam edecek.
 
 

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Etiketler: Hyundai Golf Hyundai Golf Cup
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