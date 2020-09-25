Ianis Hagi, hayallerinin takımı Galatasaray'a karşı

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul'da doğan oğlu Ianis Hagi, bir gün 10 numaralı formasını giymeyi hayal ettiği Galatasaray'a karşı UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'ın oyuncusu olarak mücadele etmeye hazırlanıyor.

25 Eylül 2020 Cuma - 15:01
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Galatasaray'ın efsanesi Gheorghe Hagi'nin İstanbul doğumlu oğlu Ianis Hagi, Avrupa futbolunda dikkat çeken yeteneklerini bu kez hayallerinin takımı Galatasaray'a karşı sergilemek üzere. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers ile eşleşirken İskoç ekibinin yıldızı Ianis Hagi de kendisi için zorlu bir maça çıkmaya hazırlanıyor. 
 
Rumen gazeteci Emanuel Roşu, Galatasaray eşleşemsinin İstanbul doğumlu Ianis Hagi için duygusal bir maçı doğuracağını belirtti. Roşu, attığı tweette tıpkı babası gibi 10 numara giyen Ianis Hagi için Galatasaray'ın çok sevdiği ve bir gün formasını giymeyi hayal ettiği takım olduğunu belirtti. 
 
 
 
 

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Etiketler: Ianis Hagi Hagi Galatasaray Rangers
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