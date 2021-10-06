İbrahim Üzülmez 14 ay sonra dönüyor

Serkan Özbalta'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına derhal başlayan Manisa FK'de gündeme gelen isimlerden biri de İbrahim Üzülmez oldu. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, yaklaşık 14 aydır boşta.

SERKAN ÖZBALTA'NIN İSTİFASI KABUL EDİLDİ

TFF 1. Lig'e 3'te 3 yaparak harika bir giriş yapan Manisa FK, ardından oynadığı 5 maçta da mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Serkan Özbalta, 3-2'lik Eyüpspor yenilgisinin ardından istifa etti. Manisa FK yönetimi, Özbalta'nın istifasını kabul ederken teknik direktör arayışları da derhal başladı.

İLK ADAY YALÇIN KOŞUKAVAK

Manisa ekibinde gündeme gelen ilk isim Yalçın Koşukavak oldu. Sezona Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 'da başlayan Yalçın Koşukavak, henüz ilk haftada alınan 3-0'lık Altay mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılmıştı.

İBRAHİM ÜZÜLMEZ 14 AYDIR BOŞTA