İbrahim Üzülmez 14 ay sonra dönüyor

14 aydır takım çalıştırmayan İbrahim Üzülmez Manisa FK ile anlaşmak üzere.

06 Ekim 2021 Çarşamba - 10:51
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Serkan Özbalta'nın istifası sonrası teknik direktör arayışlarına derhal başlayan Manisa FK'de gündeme gelen isimlerden biri de İbrahim Üzülmez oldu. Son olarak Ankaragücü'nü çalıştıran İbrahim Üzülmez, yaklaşık 14 aydır boşta.
 
SERKAN ÖZBALTA'NIN İSTİFASI KABUL EDİLDİ
 
TFF 1. Lig'e 3'te 3 yaparak harika bir giriş yapan Manisa FK, ardından oynadığı 5 maçta da mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Teknik direktör Serkan Özbalta, 3-2'lik Eyüpspor yenilgisinin ardından istifa etti. Manisa FK yönetimi, Özbalta'nın istifasını kabul ederken teknik direktör arayışları da derhal başladı.
 
İLK ADAY YALÇIN KOŞUKAVAK
 
Manisa ekibinde gündeme gelen ilk isim Yalçın Koşukavak oldu. Sezona Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da başlayan Yalçın Koşukavak, henüz ilk haftada alınan 3-0'lık Altay mağlubiyeti sonrası görevinden ayrılmıştı.
 
İBRAHİM ÜZÜLMEZ 14 AYDIR BOŞTA
 
Manisa FK'nin gündemine gelen diğer isim ise İbrahim Üzülmez. Geçen sezon takım çalıştırmayan İbrahim Üzülmez, 2019-20 sezonunun 29. haftasında Ankaragücü'nün başına geçmiş ve sezon sonuna kadar başkent ekibinde görev almıştı. 3 Ağustos 2020 tarihinde Ankaragücü'nden ayrılan İbrahim Üzülmez, bu tarihten beri boşta.

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Etiketler: ibrahim üzülmez manisa fk
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