İç transferde ilk imzayı Emre Akbaba atıyor

İç transferde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da ilk imza Emre Akbaba'ya attırılacak.

07 Haziran 2021 Pazartesi - 9:43
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Galatasaray 'da Fatih Terim'in sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erse de iç ve dış transferde tecrübeli hocanın raporu doğrultusunda hareket edildi.
 
Marcao'dan sonra Ömer Bayram ve Emre Akbaba'nın sözleşmesini uzatmaya hazırlanan sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le 3'er yıllık ön protokol imzaladı.
 
Terim'in isteği ile 14 Haziran'da toplanacak olan oyuncular, 20-21 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi elemesi için kolları sıvayacak.
 
Kiralıktan dönen Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Yunus Akgün ve Atalay Babacan'ın yanı sıra Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Fatih Öztürk, Okan Kocuk da idmanda olacak. Yabancılardan Luyindama, Marcao, Ryan Babel ve Radamel Falcao ise birkaç gün gecikmeyle çalışmalara katılacak.

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Etiketler: emre akbaba galatasaray
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