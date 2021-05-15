İçişleri Bakanlığı yayınladı! Şampiyonluk kutlamaları...

İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki valiliklere şampiyonluk kutlaması genelgesi gönderdi. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

15 Mayıs 2021 Cumartesi - 10:11
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Süper Lig 'de son hafta müsabakalarının oynanacağı belirtilen genelgede, gerekli tedbirlerin alınması istendi. Asayiş ve tam kapanma süreci kurallarına dikkat çekildi.
 
TRT Haber'in haberine göre, İçişleri Bakanlığı, valiliklere şampiyonluk kutlama genelgesi gönderdi. Buna göre, cadde, sokak ve meydanlarda şampiyonluk kutlaması yapılamayacak. Stadyumlarda ise belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli olacak.
 
Valiliklerden maçların oynanacağı statlara futbol federasyonunca belirlenen sayı kadar izleyici ve görevli alınması istendi. Şampiyonluk kutlamalarında kalabalıkların cadde, sokak ve meydanlarda toplanmasına izin verilmeyecek.

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Etiketler: şampiyonluk kutlamaları içişleri bakanlığı
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