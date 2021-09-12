İddaa'da günün en çok oynanan maçları

Fenerbahçe - Sivasspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Fenerbahçe - Sivasspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %60’ı karşılaşmada Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Sezona 3’te üç yaparak başlayan Fenerbahçe’nin en iyi transferi kesinlikle Pereira… Portekizli teknik adam oyun felsefesi ve sisteminden taviz vermiyor. Disiplinli, mücadele seviyesi yüksek, savaşan bir takım oluşturdu. Sivasspor formsuz. Aynı zamanda kart cezalısı olan Kayode bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe kazanır diyorum.

Trabzonspor - Galatasaray : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Lig bülteninde günün öne çıkan maçı Trabzonspor - Galatasaray mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %17’si karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Galatasaray’ın sezon başından beri problemli olan orta saha hattı ve oturmayan oyun kurgusundan ötürü Trabzonspor kağıt üstünde maçın favorisi olsa da, iki takımın da bazı benzerlikleri mevcut. Avrupa fikstürü ve yoğun maç takviminin etkisinden olsa gerek, her iki takım da maçın 60. dakikalarından sonra düşüşe geçerek 2. bölge dominasyonunu kaybediyor. Oyunun boyu uzayınca da rakiplerin orta alanı kolayca geçerek daha rahat pozisyona girmeleriyle sonuçlanıyor. Devreye milli maç arası girmeseydi, mevcut formuyla Avcı’nın ekibini kazanmaya daha yakın görüyordum fakat 14 günlük ara Trabzonspor’un yakaladığı çıkışı da olumsuz etkileyebilir. Sezonun ilk büyük sınavında iki takım da dengeli başlar. Olan biten her şey ikinci yarıda belli olur...

Roma - Sassuolo: Maç Sonucu 1

İddaa programının İtalya Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Roma - Sassuolo mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %47’si karşılaşmayı Birmingham’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Roma, kısa sürede başarılı bir takım kimliği yalamayı başardı. Mourinho, savunmadan hücuma oyun bağlantısını iyi uyguluyor. Sahada öz güvenli, ne yaptığını bilen bir Roma izliyoruz. Sassuolo, De Zerbi sonrası değişim yaşıyor. İlk iki haftada olumlu sinyaller verdiklerini söylemek mümkün. Fakat Berardi’nin liderliği daha çok üstlenmesi gerekiyor. Ayrıca Boga’nın hücumda daha çok agresif olması lazım. Roma, öz güven konusunda artılara sahip. Taktiksel olarak Roma’nın artıları sonuca etki edecektir. Roma galibiyeti, bu mücadele için ideal tercih olacaktır.