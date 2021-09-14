İddaa'da günün en çok oynanan maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

14 Eylül 2021 Salı - 15:28
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Young Boys – Manchester United Maç Sonucu 2
 
İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan maçlarından Young Boys – Manchester United karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %53’ü İngilizlerin kazanacağı görüşünde.
 
Misli.com Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu
Devler liginde ikinci kez oynama şansı yakalayan İsviçre temsilcisi Young Boys, eleme maçlarında olumlu oyun performansları sergilemesine rağmen bu zorlu arenada çok güçlü rakiplerle oynayacak. Bu yüzden işleri kolay değil. M. United, Premier Lige güzel bir başlangıç yaptı. Ronaldo takviyesi olumlu yönde etkili olurken İngiltere’de şampiyonluk şansları arttı. Devler Liginde kazanarak başlamak son derece önemli. Bu bilinçle moralli ve öz güvenli M. United’ın sonuca kolay gitmesini bekliyorum. İngiliz temsilcisi kazanırken, gol sayısını da yüksek tutacaktır.
 
Barcelona – Bayern Münih Maç Sonucu 2
Misli.com üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği maçlardan biri olan Barcelona – Bayern Münih karşılaşmasına tercihte bulunan üyelerden %28’i konuk ekibe oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi
Bu iki takım son kez karşı karşıya geldiğinde Bayern 8 gol atmıştı ve Barcelona'da Messi, Griezmann, Suarez vardı. Şimdi üç de yok ve onların yerine oynaması gereken Aguero, Braitwaite, Fati ve Dembele de yok. Lige 3 maçta 7 puanla başlayan Barcelona'nın haftasonunu dinlenerek geçirmesi ise avantaj oldu. Bayern ise zorlu Leipzig maçını oynadı ve 4-1 gibi net bir skor aldı. Julian Nagelsmann yönetiminde tempoyu yükselten Bayern'de Gnabry sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Hafif sakatlığı bulunan Lewandowski ise sahada olacak. Bayern'in, eksik Barcelona karşısında bir adım önde olduğunu düşünüyorum.
 
Malmö – Juventus Maç Sonucu 2
İddaa programı Şampiyonlar Ligi bülteninde günün öne çıkan bir karşılaşması Malmö – Juventus mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %73’ü İtalyan ekibin galibiyetine oynuyor.
 
Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi
Ronaldo'dan sonra güç kaybeden Juventus, Serie A'ya da çok kötü başladı. Ligde çıktığı 3 maçta sadece 1 puan alan Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak isteyecek. Grubun zayıf halkası olan Malmö deplasmanı ile birlikte gruptaki ilk maçına çıkacak olan Juve'nin, mücadeleden galibiyetle ayrılmasını bekliyorum.

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