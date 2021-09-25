İddaa'da günün en çok oynanan maçları

Inter - Atalanta: Maç Sonucu 1

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Inter - Atalanta mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmada Inter’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Fiorentina deplasmanında geriye düşmesine rağmen oyun üstünlüğünü ele alan ve sonuca giden İnter, keyifli maçlar izletmeye devam ediyor. Atalanta, Salernitana ve Sassuolo galibiyetleri ile aradığı öz güveni buldu. Fakat oyun anlamında geçtiğimiz sezonun gerisinde olduklarını hatırlatmak istiyorum. İnzaghi ve Gasperini arasındaki rekabet son yıllarda genelde gollü sonuçlar ortaya çıkardı. Keyifli mücadele ve gollü bir sonuç bekliyorum. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi olacak.

Leipzig – Hertha Berlin : Maç Sonucu 1

İddaa programının Bundesliga bülteninde günün öne çıkan maçı Leipzig – Hertha Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmada ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Fatih Demireli’nin Tercihi

Leipzig için oldukça zorlu bir sezon oluyor şimdiye kadar. Henüz bir galibiyet alan ve oyun olarak da beklentilerin çok altında kalan Leipzig, Bundesliga'da en sevdiği rakiplerinden biriyle karşılaşıyor. Hertha ile yaptığı maçlarda alınabilecek 30 puanın 25'ni alan ve sadece bir kez kaybeden Leipzig, tarihte ilk kez puan tablosunda Hertha'nın gerisinde başkent ekibiyle yapacağı bir maçtan önce. Hertha son iki maçını kazanarak ivme kazandı. Bu maçta da beklentisi var. Benim beklentim ise karşılıklı goller.

Spezia – AC Milan : Maç Sonucu 2

İddaa programının Serie A bülteninde günün öne çıkan maçı Spezia – AC Milan mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %50’si karşılaşmayı konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi