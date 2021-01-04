İdolüm Emre Belözoğlu dedi ama oynamak istediği takım...

Gençlerbirliği'nin orta sahadaki yıldızı Berat Özdemir, yurtdışında kariyerini sürdürmek istiyor.

04 Ocak 2021 Pazartesi - 15:02
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Son dönem performansıyla dikkat çeken Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu Berat Özdemir, İstanbul takımlarının radarına girdi.
 
Başkan Murat Cavcav, Süper Lig kulüplerini peşinden koşturan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir hakkında  "Berat Özdemir'i isteyen kulüpler var. Trabzonspor da var. İstanbul'dan da var. Avrupa'dan da aynı şekilde. Ancak şu an için herhangi bir imza, anlaşma söz konusu değil." diye konuşmuştu.
 
Genç yıldız adayının Rizespor maçı kadrosunda yer almamasına da değinen Cavcav, "Berat Özdemir'in Covid-19 testi pozitif çıktığı için bugün Rizespor maçı kadrosuna alınmadı. Semptomsuz şekilde evinde karantina sürecinde. Şu anda sağlığı iyi. Buna da açıklık getirmiş olayım." dedi.
 
İDOLÜ EMRE BELÖZOĞLU AMA...
 
Geçtiğimiz hafta yayıncı kuruluşa verdiği röportajda küçüklükten bu yana Emre Belözoğlu'nu izlediğini ifade eden Berat Özdemir,  tecrübeli futbolcu için "Saha içinde karakter gösteren, hırsını ortaya koyan bir futbolcuydu. Ona imreniyordum hep."ifadelerini kullandı.
 
BERAT ÖZDEMİR'DEN AÇIKLAMALAR
 
Radyospor'a konuşan Berat, "Kayserispor maçında, kalecinin üzerinden aşırtarak, döndüm ve gol attım. Galibiyet golü olması ayrıca anlamlıydı. Fantastik bir gol olarak değerlendirilmesi güzel. Ama bu tür pozisyonlara zaten yıllardır çalışıyorum. Genclerbirliği altyapısında bunları pekiştirerek öğrendik. Ayak tenisi, diğer geliştirici antrenmanlar, bunları artık otomatik olarak yapmamı sağlıyor. Bunların hepsi refleks. Mustafa hocanın gelmesiyle toparlanmaya başladık" dedi.
 
MİLLİ TAKIM SÖZLERİ
 
Sezonun ikinci bölümünde Gençlerbirliği olarak ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu belirten genç futbolcu, A milli takım ile ilgili olarak ise "Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmak adına elbette umutluyum. Şu anda iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Umarım ben de milli takımda geniş kadro içinde olurum" şeklinde konuştu.
 
HEDEF YURT DIŞINDA FUTBOL OYNAMAK
 
Berat Özdemir, yurtdışına gitmeyi plandığını belirterek, "Küçüklüğümden bire değişmeyen bir hedefim var: Yurtdışına gitmek. Ülkemi, ailemi, kulübümü yurtdışında temsil etmek istiyorum. Amacım Gençlerbirliği'nde başarılı olup, yurtdışında futbol oynamak. Umarım bu hedefe ulaşırım. Yurtdışında oynamayı gerçekten çok istiyorum. Umarım böyle devam ederim. 3 tane golüm oldu. Ben de çok şaşkınım. Sezon sonuna kadar 7-8 tane olursa çok güzel olur.
 
MUSTAFA HOCA 6 NUMARA OYNATIYOR
 
Mustafa Kaplan hoca zaman zaman beni 6 numara oynatıyor, bazen 8 oynatıyor; ama bana her zaman küçüklüğümden beri bana hep 'ceza sahasına gir, önde oyna, daha etkili olacaksın' diyordu. O geldikten sonra onun dediklerini yapmaya çalışıyorum. Sonucunu alıyorum. Evet, daha önde olmak beni mutlu ediyor" diyerek sözlerini tamamladı.
 
Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, Berat Özdemir için İstanbul kulüpleri ve Trabzonspor ile görüştüklerini resmen açıkladı.
 

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