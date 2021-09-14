Igor Tudor adım adım Verona'ya...

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ıçalıştıran Igor Tudor Verona ile anlaşmak üzere.

14 Eylül 2021 Salı - 15:26
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Daha önce Süper Lig 'de Karabükspor ve Galatasaray 'ı çalıştıran Igor Tudor'un yeni takımı belli oldu. Hırvat teknik adamın, İtalya Serie A ekiplerinden Verona'nın başına geçmesi bekleniyor.
 
İtalya Serie A'ya üst üste gelen Sassuolo, Inter ve Bologna yenilgileri ile başlayan Verona'da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı. Verona'da sezon başında da adaylar arasında yer alan Igor Tudor'un kısa süre içerisinde göreve başlaması beklenmekte.
 
Süper Lig'de 2016-17 sezonunun ilk yarısında Karabükspor'u çalıştıran Tudor, 2016-17 sezonunun ikinci yarısında Galatasaray'da görev yapmış 2017-18 sezonunun ilk devresinde ise Galatasaray ile yolları ayrılmıştı. Sonrasında İtalya'da Udinese'yi çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapmıştı.

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Etiketler: tudor verona
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