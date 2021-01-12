İki eski Beşiktaşlı yıldızı reddetti!

Sergen Yalçın; Dusko Tosic ve Marcelo'yu veto etti

12 Ocak 2021 Salı - 12:14
İLGİLİ HABERLER
Ve Dorukhan bombası patladı! Fenerbahçe ile anlaştı Beşiktaş Fode Koita için resmen girişimlere başladı Kenan Karaman'ın yarım sezon için bonservis bedeli... Vida'dan Mandzukic'e: Hiç düşünme ve teklifi kabul et Yıldız golcü Beşiktaş'ı takibe aldı taraftarlar heyecanlandı

Hatayspor karşılaşmasıyla stoper hattındaki güç eksikliği dikkat çeken Beşiktaş, ara transferde kadrosunu yeni bir savunmacıyla güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Listenin başında, Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Steven Caulker var. Süper Lig’de önceki akşam Hatayspor’la 2-2 berabere kalan Kara Kartal’da, savunma hattındaki sıkıntılar bir kez daha göz önüne çıkmıştı.
 
Takıma sezon başında katılan Welinton’ın önceki gün özellikle Hatay’ın başarılı golcüsü Aaron Boupendza karşısında etkili olmakta güçlük çekmesi, Vida’nın da bu konuda adeta takım arkadaşına uyması sonrasında yönetimde stoper çalışması başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda bu bölge için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’un İngiliz stoperi Steven Caulker için girişimlere başladı.
 
EZELİ RAKİPLER DE DEVREDE
 
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu takas formülüyle kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu hafta resmi adımları da atacak. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasında yer alan başarılı oyuncu, Alanyaspor formasıyla 2,5 dönemde 66 maça çıkıp 2 gol kaydettti.
 
MARCELO VE TOSIC'E SERGEN YALÇIN FRENİ
 
Siyah-Beyazlı formayla önemli başarılara imza atan iki savunmacı Marcelo Guedes ve Dusko Tosic’in, Kara Kartal’a geri dönmek için talepte bulunduğu ancak kulüpten olumsuz yanıt aldığı ortaya çıktı. Önce Çin macerasını noktalamasının ardından boşa çıkan, hem stoper hem de sol bek oynama özelliği bulunan Dusko Tosic’in isteğine kapıları kapatan Yalçın’ın, Fransa Lig 1 ekibi Lyon’la sezon sonunda kontratı bitecek olan Marcelo’nun da bu konudaki atağını geri çevirdi. (Fanatik)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: marcelo tosic beşiktaş sergen yalçın
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'de büyük Mesut Özil süprizi ve Rıdvan Dilmen detayı... Fenerbahçe'de büyük Mesut Özil süprizi ve Rıdvan Dilmen detayı...
Galatasaray yönetimi Onyekuru'yu da bitiremedi! Transfer yattıGalatasaray yönetimi Onyekuru'yu da bitiremedi! Transfer yattı Daily Mail duyurdu! Ali Akman'ın yeni adresini açıkladılarDaily Mail duyurdu! Ali Akman'ın yeni adresini açıkladılar 3-0 kesmedi! Erzurumspor - Fenerbahçe maçından sonra bomba ifadeler! 'Bir de oynasalar...'3-0 kesmedi! Erzurumspor - Fenerbahçe maçından sonra bomba ifadeler! 'Bir de oynasalar...'
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.