İki eski Beşiktaşlı yıldızı reddetti!

Hatayspor karşılaşmasıyla stoper hattındaki güç eksikliği dikkat çeken Beşiktaş , ara transferde kadrosunu yeni bir savunmacıyla güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Listenin başında, Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Steven Caulker var. Süper Lig’de önceki akşam Hatay spor’la 2-2 berabere kalan Kara Kartal’da, savunma hattındaki sıkıntılar bir kez daha göz önüne çıkmıştı.

Takıma sezon başında katılan Welinton’ın önceki gün özellikle Hatay’ın başarılı golcüsü Aaron Boupendza karşısında etkili olmakta güçlük çekmesi, Vida’nın da bu konuda adeta takım arkadaşına uyması sonrasında yönetimde stoper çalışması başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda bu bölge için düğmeye basan Siyah-Beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor’un İngiliz stoperi Steven Caulker için girişimlere başladı.

EZELİ RAKİPLER DE DEVREDE



Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki futbolcuyu takas formülüyle kadrosuna katmak isteyen yönetim, bu hafta resmi adımları da atacak. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de transfer hedefleri arasında yer alan başarılı oyuncu, Alanyaspor formasıyla 2,5 dönemde 66 maça çıkıp 2 gol kaydettti.

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