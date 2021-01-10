İki gol attı teklif yağmaya başladı

Beşiktaş'ın yetenekli futbolcusu Hasic için Yunanistan ve Belçika kulüpleri devreye girdi.

10 Ocak 2021 Pazar - 12:07 | Son Güncelleme : 10 01 2021 - 12:10
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Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, bu sene şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
 
Ara transfer dönemini de en verimli şekilde geçirmek isteyen siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda.
 
YENİ GELİŞMELER VAR
 
Özellikle yıldız isim Mandzukic ile taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaşlı kurmaylar, bu transfer için çalışmalarını sürdürürken takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan isimler için de yeni gelişmeler yaşanıyor.
 
TEKLİFLER VAR
 
Bu isimlerden olan Adem Hasic için de flaş bir karar alındı. Genç yeteneğe Yunanistan ve Belçika'dan tekliflerin olduğu ortaya çıktı.
 
BEŞİKTAŞ'IN HASIC KARARI
 
Yönetim, Hasic'i bir Avrupa kulübüne kiralık olarak göndermeyi planlarken, Yalçın da genç oyuncu ile ilgili verdiği raporda daha fazla süre alması gerektiğinin altını çizdi. (Sporx)

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Etiketler: hasic beşiktaş
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