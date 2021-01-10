İki haftada 6 puan! Başakşehir 22 yaptı

Geçtiğimiz hafta Erzurumspor'u tek golle geçen Başakşehir, Ankaragücü'nü deplasmanda 2-1 yendi ve puanını 22'ye yükseltti.

10 Ocak 2021 Pazar - 17:58
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Süper Lig'de 18. hafta mücadelesinde Mustafa Dalcı'nın takımı MKE Ankaragücü ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Başakşehir kozlarını paylaştı.
 
Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Başakşehir 2-1'lik skorla kazandı. 17. dakikada Edin Visca'nın golüyle öne geçen Başakşehir'e 20. dakikada Endri Çekici yanıt verdi.
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Başakşehir'de 35. dakikada Nacer Chadli sakatlandı ve yerine Danijel Aleksic dahil oldu. İlk devre 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekipte ikinci devrede Gulbrandsen'in yerine oyuna dahil olan Demba Ba, 56. dakikada Başakşehir'i yeniden üstünlüğe taşıdı.
 
Alınan bu sonucun ardından Ankaragücü 15 puanda kaldı ve bu sezonki 10. yenilgisini aldı. Başakşehir ise 22 puana yükselerek üst üste ikinci galibiyetine ulaştı.
 
Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Başakşehir sahasında Sivassporu ağırlayacak.
 

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Etiketler: başakşehir ankaragücü
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