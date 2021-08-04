İki hoca da Adam Ounas'ın peşinde

Galatasaray ve Beşiktaş Atalanta United'da oynayan tecrübeli futbolcu Atalanta United için yarış halinde.

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 10:28
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Yaz transfer dönemi Beşiktaş ve Galatasaray arasında geçen transfer savaşlarına sahne oldu. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes'e; Galatasaray'ın ise Ghezzal ve Rosier'e teklif götürdüğü dönemde ezeli rakipler transferde birçok kez karşı karşıya geldi.
 
Beşiktaş ve Galatasaray bu kez Adam Ounas'ı renklerine bağlamak için yarışıyor. Palco do Esporte'de yer alan habere göre Atalanta United, Beşiktaş ve Galatasaray Adam Ounas transferi için yarışıyorlar.
 
Adam Ounas geçtiğimiz sezonu Crotone'de kiralık olarak geçirmişti. Cezayirli futbolcu geçtiğimiz sezon 25 karşılaşmada forma giydi ve 4 gol atıp 5 asist yaptı. Adam Ounas'ın Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 8 milyon Euro...

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Etiketler: Atalanta United adam ounas galatasaray beşiktaş
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