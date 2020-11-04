İki transferin performansları çok beğenildi.

Beşiktaş'ta Rosier ve Ghezzal'ın oynadıkları futbol alkış topladı.

04 Kasım 2020 Çarşamba - 11:12
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Ligde son 2 maçını kazanan Beşiktaş Rosier ve ve Ghezzal'ın takıma katılmasıyla bambaşka bir kimliğe büründü. Transferin son günlerinde kiralık olarak kadroya katılan 2 oyuncunun performansı Teknik Direktör Sergen Yalçın'ı fazlasıyla mutlu etti.
 
NOKTA ATIŞI TRANSFERLER
 
İki futbolcu Denizlispor ve Yeni Malatyaspor maçlarında ilk 11'de oynarken takıma büyük katkı sağladı. Gerek Rosier gerekse Ghezzal nokta atışı transfseri olarak dikkat çekti.
 
GHEZZAL GALİBİYETİ GETİRDİ
 
Fransız oyuncu Rosier, sağ bekteki boşluğu en iyi şekilde doldururken hocasından tam not aldı. Ghezzal ise Yeni Malatya maçındaki asistiyle takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu.
 
BONSERVİS İÇİN GİRİŞİM
 
Beşiktaş Yönetimi'nin Rosier ve Ghezzal'den çok memnun olduğu ve 2 oyuncunun sezon sonunda bonservisini almayı planladığı gelen bilgiler arasında.
 

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Etiketler: rosier ghezzal beşiktaş
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