İki yıldız Erzurumspor maçı kadrosunda yok

Erzurumspor deplasmanına gidecek olan Galatasaray'da Feghouli ve Linnes kadroya alınmadı.

23 Ekim 2020 Cuma - 14:40
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Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi saat 19:00'da Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın kadrosu belli oldu. Sarı kırmızılılarda çarşamba günü sırt ağrısı nedeniyle idmanı yarıda bırakan ve dün de idmanın tamamında yer almayan Feghouli ve Martin Linnes Erzurumspor ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı. 
 
İşte sarı kırmızılı takımın Erzurumspor maçı kadrosu: 
 
Fatih Öztürk, Okan Kocuk , Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne
 

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Etiketler: linnes feghouli
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