İki yıldızın neden olmadığı ortaya çıktı

06 Ekim 2020 Salı - 9:04
| Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:38
Galatasaray son ana kadar Seri ve Onyekuru transferi için çabaladı. Ancak sarı-kırmızılılar iki futbolcu konusunda da arzuladıklarını gerçekleştiremedi.
Cim-Bom transferin son gününe kadar her iki futbolcu için yeniden nabız yokladı. Oyuncular gelmek istemesine karşın kulüpleri ikna edilemedi.
Böylece Galatasaray
, elinde limit olmasına rağmen transferi gerçekleştiremedi. 925 bin euro limiti bulunan sarı-kırmızılılarda yönetimin sunduğu diğer isimleri ise Teknik Direktör Fatih Terim
veto etti.