İki yıldızın neden olmadığı ortaya çıktı

Seri ve Onyekuru'yu kadroya katmak isteyen Galatasaray yönetimi iki yıldızın kulüplerini ikna edemedi.

06 Ekim 2020 Salı - 9:04 | Son Güncelleme : 06 10 2020 - 10:38
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Galatasaray son ana kadar Seri ve Onyekuru transferi için çabaladı. Ancak sarı-kırmızılılar iki futbolcu konusunda da arzuladıklarını gerçekleştiremedi.
 
Cim-Bom transferin son gününe kadar her iki futbolcu için yeniden nabız yokladı. Oyuncular gelmek istemesine karşın kulüpleri ikna edilemedi.
 
Böylece Galatasaray, elinde limit olmasına rağmen transferi gerçekleştiremedi. 925 bin euro limiti bulunan sarı-kırmızılılarda yönetimin sunduğu diğer isimleri ise Teknik Direktör Fatih Terim veto etti.
 
 

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Etiketler: seri onyekuru galatasaray
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