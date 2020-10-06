İki yıldızın neden olmadığı ortaya çıktı

Galatasaray son ana kadar Seri ve Onyekuru transferi için çabaladı. Ancak sarı-kırmızılılar iki futbolcu konusunda da arzuladıklarını gerçekleştiremedi.

Cim-Bom transferin son gününe kadar her iki futbolcu için yeniden nabız yokladı. Oyuncular gelmek istemesine karşın kulüpleri ikna edilemedi.