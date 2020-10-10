İkinci ligde oynarım dedi Galatasaray'a gelmedi

Bournemouth Teknik Direktörü Jason Tindall, Jefferson Lerma'nın yaz aylarında Galatasaray 'ı reddettiğini açıkladı.

Kolombiyalı oyuncunun kulübü sevdiği için teklifi reddettiğini belirten Tindall, "Lerma kulübü seviyor, burada olmayı seviyor. Ben menajer olduğumdan bu yana harika bir form durumu yakaladı. Böyle oynamaya devam ederse, harika bir sezon geçirmiş olacak." dedi.

"LERMA İNANILMAZ BİR KARAKTER"

25 yaşındaki futbolcunun bir örnek olduğunu söyleyen teknik adam, "Lerma inanılmaz bir karakter, etrafında olmayı isteyeceğiniz bir oyuncu. Çok profesyonel ve her zaman yüzde 100'ünü veriyor. Ortaya koyduğu performansları da görüyoruz, ondan çok memnunum." ifadelerini kullandı.

Championship'te mücdele eden Bournemouth'ta bu sezon 5 maça çıkan Jefferson Lerma, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

(Sporx)