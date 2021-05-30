İkna olmuyorlar! İşte Beşiktaş'ın Rosier teklifi

İstanbul’dan ayrılmadan önce Beşiktaş Yönetimi ile bir ön görüşme yapan ve maddi manevi sunulan tüm şartlara yeşil ışık yakan Valentin Rosier için, Beşiktaş Yönetimi bir yıl kiralık ve sezon sonunda mecburi satın alma maddesinin olduğu bir teklif sunmuştu. Beşiktaş Yönetimi, kiralık bedeli ve satın alma bedeliyle birlikte bu transfere 4 milyon euro ayırmayı planlıyor. Marsilya’nın teklifine yakın olmadığını bilen Beşiktaş Yönetimi’nin ayrıca bonus maddeleriyle de Sporting Yönetimi’ni ikna etmeye çalışacağı vurgulandı. (Milliyet)