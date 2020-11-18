İlginç iddia! İngilizler Kasımpaşa'nın oyuncusunu takip ediyor

Premier Lig devi Arsenal, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'da forma giyen Nijeryalı futbolcu Atto Abbas’ı takibe aldı.

18 Kasım 2020 Çarşamba - 11:59
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Arsenal’in transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Macaristan Milli Takımı’nın genç yıldızı Dominik Szoboszlai’yi Londra ekibinin yakından takip ettiğini dile getiren Romano, Türkiye’den de bir ismin İngilizlerin gündeminde olduğunu söyledi.
 
Podcast yayınında konuşan Fabrizio Romano, Kasımpaşa Kulübü bünyesindeki Atto Abbas’ın, Arsenal’in radarında olduğunu açıkladı. Nijeryalı futbolcuyu birkaç aydır takip ettiğini belirttiği kulübün, ocak ayında girişimde bulunmaya hazırlandığını ifade etti.
 
Fabrizio Romano futbolcuya da yorumlayarak “Bu çocuğun büyük bir potansiyeli var. Ayaklarına son derece hakim bir isim. Topla birlikte çok rahat hareket ediyor. Aynı zamanda süratli ve çevik bir futbolcu” dedi.
 

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Etiketler: Atto Abbas kasımpaşa
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