İlk 11'e alışıyor! Fenerbahçe'nin Mesut Özil planı...

Arsenal'de uzun süre forma giyemeyen Mesut Özil, gelecek sezon düşünülerek Fenerbahçe'de sürekli forma şansı buluyor.

07 Mayıs 2021 Cuma - 7:43
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Fenerbahçe’de Mesut Özil’in oyunun merkezine yerleşmesi hedefleniyor. Sarı-lacivertlilerde bir yandan şampiyonluk mücadelesi verilirken diğer yandan gelecek sezonun planları da yapılıyor.
 
Bu çerçevede Mesut Özil önemli bir yer tutuyor. Tam forma girmeye başlamışken sakatlanan yıldız futbolcu tedavi süreci ve uzun bir aranın ardından tekrar sahalara döndü.
 
Alanyaspor ve BB Erzurumspor maçlarına ilk 11’de başlayan Özil, bundan sonra takımın değişilmez ismi olacak. Sarı-lacivertlilerin en büyük sıkıntılarından biri kapanan savunmalar.
 
Ayrıca set hücumları da büyük önem taşıyor. Bu hücumlarda mutlaka topun Mesut Özil ile buluşması isteniyor.
Oyun görüşü ve zekası ile dünyanın sayılı futbolcularından olan Mesut, takımının topa sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca pas trafiğini hızlandıran en önemli unsurların da başında geliyor. Bu nedenle Mesut Özil’in yer aldığı ataklar daha nitelikli ve etkili oluyor.
 
İlk 11’e alışıyor
 
Arsenal’den geldiğinde 10 ay sahalardan uzak kalan Mesut Özil, artık ilk 11’e alışıyor. Her ne kadar yaşadığı sakatlıkla 56 gün sarı-lacivertli formadan uzak kalan Özil, buna karşın belli bir form ve fizik güç yakalamaya başladı. Ocak ayında geldiği Fenerbahçe’de lig ve kupada 9 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 554 dakika sahada kaldı. Özil, 9 karşılaşmanın 7’sinde ilk 11’de yer aldı.

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Etiketler: mesut özil fenerbahçe
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