İlk açıklama! 'Canavar' lakabından dolayı...

İşte Koreli yıldızın yaptığı açıklamalar;

Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Avrupa 'nın bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici. Burada çok iyi karşılandım. Bu takımda maça çıktığım için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek maçlarda katkı sağlamaya çalışacağım takıma.

Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Ancak Fenerbahçe'nin projesi benim için en uygun olanıydı. Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira'ya teşekkür etmek istiyorum bana gösterdikleri için.

Çin Ligi'nde kaliteli forvetler ve kaliteli oyun cular vardı. Rekabeti olan bir lig. Ancak ben Avrupa'da oynamak istedim. Bu takıma katkı sağlamak, en iyisini verebilmek en büyük dileğim. Buranın tadını çıkararak kendimi geliştirmek istiyorum.

'Canavar' lakabından dolayı mutluyum. Bu lakabı da taraftarlarımız bana vermişti. Aynı şekilde performansımı göstermek istiyorum. Bu lakabı sürdürebilmek adına elimden gelen mücadeleyi vereceğim.

Oyun tarzımla ilgili spesifik bir şey söyleyemem. Benim amacım defans oyuncusu olduğum için boş alanları kapatmak üzerine. Takım prese kalktığı zaman daha erken hamlede bulunmak istiyorum. Bana verilen taktiği en iyi şekilde ortaya koymak istiyorum.