İlk açıklama! 'Canavar' lakabından dolayı...

Fenerbahçe'nin Güney Koreli defansı Kim-Min-Jae "'Canavar' lakabından dolayı mutluyum." dedi.

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 14:37
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İşte Koreli yıldızın yaptığı açıklamalar;
 
Burada olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. Avrupa'nın bilinen kulüplerinden olan Fenerbahçe'de olmak mutluluk verici. Burada çok iyi karşılandım. Bu takımda maça çıktığım için kendimi onurlu hissediyorum. Gelecek maçlarda katkı sağlamaya çalışacağım takıma.
 
Açıkçası Avrupa'dan bazı kulüplerin de beni istediği bir sır değildi. Ancak Fenerbahçe'nin projesi benim için en uygun olanıydı. Ali Koç, Selahattin Baki ve Vitor Pereira'ya teşekkür etmek istiyorum bana gösterdikleri için.
 
Çin Ligi'nde kaliteli forvetler ve kaliteli oyuncular vardı. Rekabeti olan bir lig. Ancak ben Avrupa'da oynamak istedim. Bu takıma katkı sağlamak, en iyisini verebilmek en büyük dileğim. Buranın tadını çıkararak kendimi geliştirmek istiyorum.
 
'Canavar' lakabından dolayı mutluyum. Bu lakabı da taraftarlarımız bana vermişti. Aynı şekilde performansımı göstermek istiyorum. Bu lakabı sürdürebilmek adına elimden gelen mücadeleyi vereceğim.
 
Oyun tarzımla ilgili spesifik bir şey söyleyemem. Benim amacım defans oyuncusu olduğum için boş alanları kapatmak üzerine. Takım prese kalktığı zaman daha erken hamlede bulunmak istiyorum. Bana verilen taktiği en iyi şekilde ortaya koymak istiyorum.
 
Türkiye benim için kardeş bir ülke. Geldiğim andan itibaren çok sıcak karşılandım. Bu da bana büyük bir sorumluluk yüklüyor. Ben de bu ilişkiyi daha yükseğe taşımak istiyorum. Fenerbahçe taraftarına minnettarım. Türkiye Ligi'ni sadece Fenerbahçe üzerinden biliyordum. İleride daha fazla bilgi sahibi olacağım.

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Etiketler: kim min jae fenerbahçe
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