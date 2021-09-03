İlk açıklama! 'İşte geldim, Türkiye'deyim'

Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic'in ilk açıklamaları dikkat çekti. Yıldız futbolcu taraftarlarına "İşte geldim, Türkiye'deyim" ifadelerini kullandı.

03 Eylül 2021 Cuma - 11:32
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Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, ilk röportajını kendi telefon aplikasyonuna verdi.
 
Boşnak yıldız, "Merhaba Beşiktaş taraftarları! İşte geldim, Türkiye'deyim. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum." dedi.
 
"BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK MUTLULUK"
 
"Beşiktaş için oynamak benim için gerçekten büyük mutluluk olacak." diyerek sözlerini sürdüren Pjanic, "Umarım hep birlikte çok büyük başarılar kazanırız. Vodafone Park'a çıkmak ve taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Burada birçok kupa kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
"BEŞİKTAŞ TARAFTARI EN İYİSİ!"
 
Miralem Pjanic, "Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı ve kupa kazanacağımızı biliyorum. Yakında görüşeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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Etiketler: pjanic beşiktaş
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