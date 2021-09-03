İlk açıklama! 'İşte geldim, Türkiye'deyim'

Beşiktaş'ın yeni yıldızı Miralem Pjanic, ilk röportajını kendi telefon aplikasyonuna verdi.

"BEŞİKTAŞ İÇİN OYNAMAK MUTLULUK"

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI EN İYİSİ!"

Miralem Pjanic, "Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı ve kupa kazanacağımızı biliyorum. Yakında görüşeceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.